Белград, , 16:42 — REGNUM Премьер Черногории Здравко Кривокапич встретился во время своего официального визита в Сербию с послами третьих государств для того, чтобы ознакомить дипломатических представителей тех стран, которые не имеют своих посольств в Подогрице с ситуацией в его стране. Об этом Кривокапич заявил 3 ноября в Белграде, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Сербии Анной Брнабич в Белграде.

Здравко Кривокапич SRBIN.info

Кривокапич подчеркнул, что у него не было намерения нарушать дипломатический протокол или оскорблять сербских хозяев.

«Я никогда не занимаюсь скандалами. У меня было свободное время, которое я хотел использовать для работы. Мы организовали встречу с послами стран, которые поддерживают дипотношения с Черногорией, но не имеют своих посольств на нашей территории. Во время переговоров я рассказал о ситуации в Черногории и призвал их к экономическому сотрудничеству», — процитировал телеканал РТС слова Кривокапича.

Премьер Черногории добавил, что его страна небольшая и поэтому ей приходится заниматься экономической дипломатией.

Напомним, что Кривокапич 2 ноября встретился в Белграде с послами США, Германии, Великобритании, Франции и Италии. В соцсетях это охарактеризовали как дипломатический скандал и оскорбление сербских хозяев.