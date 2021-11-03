Москва, 3 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Командой к панической атаке и фейковой кампанией назвала публикации американских СМИ о стягивании войск России к украинской границе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом она заявила 3 ноября на брифинге.

Захарова обратила внимание журналистов на то, что как минимум три крупнейших американских издания опубликовали «как по команде в настоящей панической атаке» сообщения о том, что Россия «подтягивает войска к украинской границе».

«Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ», — отметила Захарова.

Напомним, даже официальный Киев опроверг вышеуказанные публикации американских СМИ.