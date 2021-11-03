Калуга, 3 ноября 2021, 17:09 — REGNUM В Калужской области из-за неблагоприятной ситуации с ковидом и ОРВИ продлены на неделю школьные каникулы. Об этом 3 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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По информации регионального минздрава, заболеваемость детей коронавирусной инфекцией по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла почти в три раза. Дети стали болеть больше и тяжелее. На треть выросла заболеваемость ОРВИ среди детей 7−14 лет.
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