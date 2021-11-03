Баткен, Киргизия, 3 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Госагентство водных ресурсов Киргизии объявило тендер на разработку проектно-изыскательской документации работ для строительства Лейлекского водохранилища в Баткенской области. Информация об этом появилась на портале государственных закупок.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Отмечается, что на проведение этих работ киргизстанские власти намерены потратить 180 млн сомов (около 152 млн рублей) из республиканского бюджета.

Новый водоём планируют построить для того, чтобы перевести сельхозугодья Аркинского массива на самотечное орошение из реки Козу-Баглан и повышение орошаемости земель близ канала Кулунда.

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