Лондон, , 16:26 — REGNUM Цена на газ на европейском рынке вновь поднялась выше $900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 3 ноября.

Газ Chto-proishodit.ru

По состоянию на 15:21 мск стоимость декабрьских фьючерсов на газ на ICE Futures росла на 11,2% относительно расчётной цены предыдущего дня и достигала $901,4 за тысячу кубометров.

В последний раз стоимость фьючерсов на газ находилась на таком уровне 29 октября.

Цены на голубое топливо в Европе растут после новостей о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на 2022 год.

Читайте ранее в этом сюжете: «Газпром» не забронировал допмощности по транзиту через Украину на 2022 год