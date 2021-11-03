Лондон, 3 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Цена на газ на европейском рынке вновь поднялась выше $900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 3 ноября.

Chto-proishodit.ru Газ

По состоянию на 15:21 мск стоимость декабрьских фьючерсов на газ на ICE Futures рослана 11,2% относительно расчётной цены предыдущего дня и достигала $901,4 за тысячу кубометров.

В последний раз стоимость фьючерсов на газ находилась на таком уровне 29 октября.

Цены на голубое топливо в Европе растут после новостей о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на 2022 год.