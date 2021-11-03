Москва, 3 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) граждане РФ смогут получить на портале госуслуг в электронном виде. Об этом 3 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал о работе, которую проводит правительство по расширению перечня госуслуг, которые можно получать в электронной форме. По мнению Мишустин, это облегчает и ускоряет формальные процедуры, а также избавляет людей от необходимости посещать учреждения и ведомства.

«Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учёт в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН», — сказал глава правительства в ходе заседания.

По его словам, будут приняты соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Мишустин обратил внимание, что данное решение является удобным и для иностранных граждан, приезжающих на работу в Россию.