Вашингтон, 3 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Американская актриса Лив Тайлер рассталась с Дэйвом Гарднером, лучшим другом экс-футболиста Дэвида Бекхэма. Об этом 3 ноября сообщает издание «Газета.ru».

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Как отмечает СМИ, Тайлер и Гарднер разошлись ещё в марте 2021 года после семи лет отношений. Однако не стали сообщать о завершении романа, чтобы «обезопасить детей».

ИА REGNUM напоминает, что у Лив Тайлер и Дэйва Гарднера есть двое общих детей. После рождения младшего ребёнка пара обручилась, однако свадьба так и не состоялась.