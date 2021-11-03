Брянск, , 16:26 — REGNUM Ограничительные меры для предприятий услуг, торговли, досуга, спорта, общепита и каникулы для школьников до 14 ноября включительно продлены в Брянской области. После этого посетителям понадобятся документы о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе. Соответствующее постановление опубликовано 3 ноября на сайте правительства региона.

Проверка QR-кодов на входе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Нерабочие дни в Брянской области продлеваются ещё на неделю. На каникулах останутся учащиеся общеобразовательных школ, приостановлена деятельность

С 10 ноября в регионе возобновиться проведение спортивных и физкультурных мероприятий при условии присутствия не более 10% зрителей. Детские соревнования по-прежнему запрещены.

С 15 ноября 2021 года снова можно проводить зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников не более 100 человек. Также возобновят работу предприниматели в сфере искусства, культуры и организации развлечений (не более 70% от общей вместимости), объекты розничной торговли, организации, оказывающие бытовые услуги, гостиничное и санаторно-курортное обслуживание. Предприятия общепита смогут работать до 23:00 с ограничениями по количеству посетителей. Во всех случаях у граждан должны быть документы о вакцинации, либо справки о перенесённом COVID-19, либо свежие ПЦР-тесты.

Запрещено курение кальянов в ресторанах, кафе, столовых, и прочих заведениях. Приостановлена деятельность детских игровых комнат и центров, несовершеннолетним нельзя находиться в торговых центрах и кафе без сопровождения взрослыми.

Как сообщало, нерабочие дни в Брянской области начались 30 октября.