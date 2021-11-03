Екатеринбург, 3 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местные жители вновь пожаловались на запах гари и задымление. Об этом пишут СМИ.

24.mchs.gov.ru Задымление воздуха

По данным изданий, речь идёт о южных районах города. Это Солнечный и Академический.

В пресс-службе областного управления МЧС заявили журналистам, что данная информация не подтвердилась. Ни на этих территориях, ни в окрестностях ничего подобного не обнаружено. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха и установили, что превышения в воздухе предельно-допустимых концентраций вредных веществ нет.