Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Росимущество выставило на торги 100%-ный пакет акций АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» («ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»). Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Auction-house.ru Здание «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» в Петербурге

«Ленаэропроект» — действующее предприятие, которое более 60 лет занимается проектированием, строительством и модернизацией аэропортов. За годы его работы было реализовано более 300 крупных проектов на территории России и за рубежом. Среди последних выполненных проектов: реконструкция перрона и мест стоянок самолетов, прилегающих к аэровокзальному комплексу «Пулково-2», строительство нового аэровокзального комплекса в Мурманске, реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» в Архангельской области и другие.

«Институт является участником выполнения Федеральных целевых программ, основным заказчиком работ является Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ряд проектов имеют стратегическое значение для обеспечения интересов РФ», — уточнили в РАД.

Обществу принадлежит шестиэтажное офисное здание площадью 5,7 тыс. кв. рядом со станцией метро «Балтийская», на набережной Обводного канала, 122Б. Штат института насчитывает 204 сотрудника. Выручка общества за 2020 год составила 489 млн рублей. Начальная цена пакета акций — 855,2 млн рублей. Торги состоятся на электронной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online 15 декабря.