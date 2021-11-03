Ташкент, , 16:21 — REGNUM Житель Ташкента Рахимжон Расулов начал продавать излишки электроэнергии, вырабатываемой его фотоэлектрической установкой, сообщает 3 ноября пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

Узбекистан. Самарканд LoggaWiggler

«После установки у себя дома небольшой солнечной фотоэлектрической установки мощностью 6 кВт, Расулов начал продавать региональной электроэнергетической компании излишки электроэнергии, вырабатываемой его установкой», — говорится в сообщении.

Соответствующий договор «О закупке электроэнергии, вырабатываемой на малых объектах возобновляемых источников энергии» подписан сегодня, 3 ноября собственником дома и АО «Ташкентские городские электрические сети».

Отмечается, что данная станция вырабатывает от 7 000 до 10 000 кВт⋅ч электроэнергии в год.

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