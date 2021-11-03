Чолпон-Ата, Киргизия, , 16:21 — REGNUM Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку незаконного вывоза свыше 50 тонн горнорудного концентрата с территории обогатительной фабрики, расположенной в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве отмечают, что содержащий золото, серебро, вольфрам и олово концентрат пытались похитить по поддельным документам, изготовленным типографским способом.

Сейчас комитет нацбезопасности пытается установить личности злоумышленников, причастных к организации незаконного вывоза концентрата и размер ущерба, нанесенного государству, а также выяснить, насколько правомерно они осуществляли деятельность по разработке месторождений.

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