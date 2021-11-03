Москва, 3 ноября 2021, 16:16 — REGNUM На ремонт муниципальных музеев регионы России в ближайшие три года получат около 2,5 млрд рублей, сообщил 3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Премьер-министр напомнил, что на необходимость поддержки музеев в сельской местности обратил внимание президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В ближайшие три года правительство направит на реконструкцию и ремонт муниципальных музеев 2,5 млрд рублей, на эти средства будут обновлены порядка сотни учреждений.
Также правительство утвердило правило предоставления субсидий на развитие культурных и досуговых учреждений.