Москва, 3 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. На ремонт муниципальных музеев регионы России в ближайшие три года получат около 2,5 млрд рублей, сообщил 3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Премьер-министр напомнил, что на необходимость поддержки музеев в сельской местности обратил внимание президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В ближайшие три года правительство направит на реконструкцию и ремонт муниципальных музеев 2,5 млрд рублей, на эти средства будут обновлены порядка сотни учреждений.

Также правительство утвердило правило предоставления субсидий на развитие культурных и досуговых учреждений.