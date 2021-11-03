Одинцово, Московская область, , 16:26 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 3 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 238 человек. Следом за Одинцово идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 217 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 198 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2744 новых случая COVID-19. Отметим, что по состоянию на 3 ноября в восьми городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.