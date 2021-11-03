Женева, Швейцария, , 16:16 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса Covaxin, разработанной в Индии.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Who.int

Об этом 3 ноября сообщается в официальном заявлении ВОЗ.

«Сегодня ВОЗ опубликовала постановление об экстренном применении препарата Covaxin, который пополнил список вакцин, одобренных ВОЗ для профилактики COVID-19», — указано в пресс-релизе.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать людей в возрасте от 18 лет двумя дозами препарата Covaxin с интервалом в четыре недели.

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