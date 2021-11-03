Женева, Швейцария, 3 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса Covaxin, разработанной в Индии.

Who.int Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Об этом 3 ноября сообщается в официальном заявлении ВОЗ.

«Сегодня ВОЗ опубликовала постановление об экстренном применении препарата Covaxin, который пополнил список вакцин, одобренных ВОЗ для профилактики COVID-19», — указано в пресс-релизе.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать людей в возрасте от 18 лет двумя дозами препарата Covaxin с интервалом в четыре недели.