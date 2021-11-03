Тверь, 3 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Строительство третьего этапа трассы М-11 «Нева» на территории Тверской области планируется завершить к началу 2024 года. Об этом говорилось 3 ноября на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Темой встречи стало развитие трассы М-11 «Нева» — обсуждались варианты обустройства развязок и съездов в районе Твери в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов.

Пресс-служба правительства Тверской области На встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко

«У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь-Бежецк-Весьегонск — М-11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининской район от грузового транспорта», — подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что реализация проекта создаст новые возможности развития инфраструктурных и логистических проектов на северо-востоке региона.

«На сегодняшний день у нас разработан проект, согласованы все технические решения. Планируем сдать объект к началу 2024 года», — сообщил Вячеслав Петушенко.

Проект предусматривает строительство четырехполосного участка протяжённостью более 62,3 км дороги технической категории IА, на данном участке, как и на других участках М-11, можно будет развивать скорость в 150 км/ч. Планируется обустроить пункты взимания платы, площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. Проект предполагает строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км, в том числе — мост через Волгу протяжённостью более одного километра. Проект также предусматривает строительство четырёх транспортных развязок.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между компанией «Российские автомобильные дороги» и правительством Тверской области было подписано Игорем Руденей 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021. В рамках соглашения на участке трассы М-11, который проходит по территории Верхневолжья, предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи.