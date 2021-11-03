Тюмень, , 16:12 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 341 случай заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Днём ранее в регионе было зафиксировано 340 случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 ноября коронавирусом заразился 71 801 человек, выздоровели 58 729 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 2 ноября в регионе скончались 2406 пациентов с COVID-19 (на 11 человек больше, чем днём ранее).