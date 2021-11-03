Всеволожск, Ленинградская область, , 16:16 — REGNUM Начальника уголовного розыска полиции Всеволожского района Ленинградской области и его заместителя, обвиняемых в даче взятке подчиненному, чтобы тот не искал автомобильных угонщиков, заключили под стражу. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

«Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, следствие полагает, что попавшие под подозрение полицейские покровительствовали за взятку двум угонщикам, которые промышляли во Всеволожском районе. Взятка подчиненному предназначалась за непринятие мер по изобличению злоумышленников. Двое представителей правоохранительных органов и автомобильные воры задержаны. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору»).

«По ходатайству следственного органа судом начальнику уголовного розыска полиции Всеволожского района, обвиняемых в даче взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

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