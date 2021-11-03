Варшава, , 16:08 — REGNUM Несколько самолетов с иракскими мигрантами, пытавшимися попасть на территорию ЕС, уже были отправлены из Белоруссии обратно в Багдад. Об этом сообщил 3 ноября официальный координатор спецслужб Польши Станислав Жарин на странице в соцсети Twitter.

Самолет iphotocommerce

«Начались первые эвакуационные рейсы Минск — Багдад. Многие иракцы, которые хотели через Белоруссию попасть в ЕС, не смогли этого сделать благодаря польским пограничникам и возвращаются на Родину», — говорится в сообщении.

При этом, Жарин обращает внимание, что «несколько эвакуационных рейсов еще не означают прорыва, и все еще трудно предсказать, как будет дальше развиваться миграционный кризис на границе».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.