Москва, 3 ноября 2021, 16:07 — REGNUM Правительство РФ на полгода вводит ограничительные на вывоз содержащих азот удобрений, заявил 3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, правительство России на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений.
«Для азотных они составят не более 5,9 млн тонн. Для сложных — не более 5,35 млн тонн», — сказал Мишустин.
Для введения мер, отметил премьер-министр, нужно принять постановление правительства, а также урегулировать процедуры, связанные с таможенным оформлением.