Москва, , 16:07 — REGNUM Правительство РФ на полгода вводит ограничительные на вывоз содержащих азот удобрений, заявил 3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, правительство России на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений.

«Для азотных они составят не более 5,9 млн тонн. Для сложных — не более 5,35 млн тонн», — сказал Мишустин.

Для введения мер, отметил премьер-министр, нужно принять постановление правительства, а также урегулировать процедуры, связанные с таможенным оформлением.