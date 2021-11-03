Москва, 3 ноября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Правительство РФ на полгода вводит ограничения на вывоз содержащих азот удобрений, заявил 3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, правительство России на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений.

«Для азотных они составят не более 5,9 млн тонн. Для сложных — не более 5,35 млн тонн», — сказал Мишустин.

Для введения мер, отметил премьер-министр, нужно принять постановление правительства, а также урегулировать процедуры, связанные с таможенным оформлением.