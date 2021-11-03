Тбилиси, 3 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В пенитенциарное учреждение № 13 в Рустави для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вызвали специалиста по лечению сосудов — врача-ангиолога. Об этом 3 ноября сообщает телеканал «Пирвели».

European People's Party Михаил Саакашвили

"Врач приходит всегда, когда пациенту нужна какая-то помощь. Я сейчас не смогу оценить состояние здоровья экс-президента», — сказал журналистам Зураб Чхаидзе, клинический директор клиники, откуда в тюрьму вызвали врача.

Ранее адвокат экс-президента Георгий Гелхаури сообщил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, и у него опухли конечности.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 31 октября Саакашвили заявил, что отказывается от медицинской помощи.