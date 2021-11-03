Москва, , 17:35 — REGNUM Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в одном из своих роликов на YouTube озвучила причину приостановки показа шоу «Игра» на телеканале ТНТ. Об этом 3 ноября пишет издание «Федеральное агентство новостей».

Ксения Собчак Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам инсайдера Ксении Собчак, шоу приостановили из-за претензии основателя КВН Александра Маслякова. Он был недоволен тем, что новый проект ТНТ «скопировал» оригинальный формат КВН. Журналистка отметила, что «Игра» находится под угрозой закрытия.

Добавим, что видеоролик, в котором Собчак рассказала о приостановке шоу, вышел ещё пару недель назад. Тогда официальная новости о переносе даты выхода выпусков проекта ещё не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показ шоу «Игра» на ТНТ приостановили. «…съёмки переносятся до стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве», — заявили представители телеканала.

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