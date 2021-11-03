Красногорск, 3 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 3056 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 3 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 456 621 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило уже 526 998.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 3 ноября было зафиксировано максимальное число жертв COVID-19 с начала пандемии.