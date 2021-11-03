3 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы украинского правительства Дениса Шмыгаля о том, что Украине удастся пройти отопительный сезон без отключений электроэнергии и газоснабжения.

Оксана Переможенко, , 21:13 — REGNUM Украине удастся пройти отопительный сезон без отключений электроэнергии и газоснабжения. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 2 ноября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Запорожье.

Николай Пимоненко. Из лесу (фрагмент). 1900

По словам премьер-министра Украины, кабинет министров запретил поставщикам энергоресурсов отключать бытовых потребителей.

«Никаких отключений газа и электроэнергии у нас не предвидится. Мы уже отмечали, что мы правительственным решением запретили отключение потребителей — и бюджетных, и частных — от газоснабжения», — заверил он, добавив, что отопительный сезон в стране проходит стабильно.

Обещание премьер-министра Украины обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», «Первый независимый» и в телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», публициста Юрия Ткачёва. Многие выразили опасения в связи с заявлением Дениса Шмыгаля, отметив, что, вероятно, придется готовиться к отключениям подачи света и газа.

«Потому что когда света и газа нет, то зачем их отключать», — иронизирует Nikita C.

«Ну, везут же уголёк пенсильванский (2 ноября «Интерфакс-Украина», ссылаясь на свои источники, сообщало, что из США на Украину пять кораблей доставят 280 тысяч тонн угля. — О. П.), на месяц хватит. А там уже и Шмыгаля не будет», — добавил Аndrei.

«В смысле не будет? У родителей в селе каждый день отключают», — отметил Andrey L.

«Лучше бы он этого не говорил… Потому как все, как всегда, наоборот… Как в «Служебном романе» про сапожки. Вызывающе выглядит… Значит, надо брать. Невозможно отключить то, чего нету… Это слоган Шмыгаля», — отреагировала одна из комментирующих.

Без света Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Батька отпустил электроэнергию в Украину, конец света откладывается, добрейший диктатор, имели б совесть, хоть небо открыли бы», — добавил Ли.

«Если Шмыгать сказал, надо сделать всё наоборот. И приготовиться к зиме и к отключениям», — считает Александр.

«Все-таки не зря в 2012-м закупил свечи и спички! Спасибо племени Майя за обещанный конец света, а Януковичу за доллар по 8 [гривен]», — пишет Саша К.

«Если вам говорят, что всё будет хорошо, это означает — спасайся кто может», — отреагировал Pavel.

«У нас сегодня света не было с 10 до 17. На прошлой неделе в течение часа вечером. Верим, конечно же!» — написала Марьванна.

«Значит, нужно запасаться свечами», — считает Irina.

«Значит, проблема точно есть, какие будут цены на коммуналку — остаётся догадываться», — отметил Александр.

«А также мы решили запретить мороз, снег, ливень и наводнение», — иронизирует MG.

«Значит, запасаемся дровами, свечами и керосином…» — подытожил Сергей.

Дрова Chmee2

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Напомним, ранее украинская сторона на фоне дефицита угля на государственных ТЭС запросила аварийную помощь из энергосистем Белоруссии и Словакии в совокупном объёме 600 МВт.