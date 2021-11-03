Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министр связи Индонезии Джонни Джи Плейт с послом Португалии обсудил возможности сотрудничества в спортивной и туристической сферах, сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе двусторонней встречи посол Португалии упомянул возможности сотрудничества в области спорта, особенно футбола. В Индонезии сотни миллионов футбольных фанатов, это огромное количество. И индонезийские жители знают португальских игроков.

Стороны также обсудили сектор туризма. Джонни Джи Плейт заявил, что довольно много индонезийцев побывали в Португалии. Спросом у туристов также пользуются католические храмы в Португалии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр связи Индонезии провел встречу с послом Португалии, чтобы обсудить сотрудничество в области технологий, информации, коммуникации и цифровых технологий.

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