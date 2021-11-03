Москва, 3 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent падают на 1,99%, откатываясь к рубежу до $83 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Добыча нефти

«Распродажи на рынке нефти на фоне опасений ужесточения монетарной политики американского регулятора продолжаются.

Дополнительно негатива ценам на черное золото добавляют угрозы США распечатать свои стратегические резервы нефти в случае, если вопреки американскому давлению страны ОПЕК+ не увеличат на заседании в четверг темпы наращивания добычи, согласованные ранее.

Резонные предложения США самим сократить экспорт, если им не хватает нефти, отклика в американском истеблишменте не нашли. Также по ценам ударила информация от Американского института нефти, опубликованная накануне, согласно которой рост товарных запасов нефти вдвое превысил ожидания.

Сегодня выйдут данные от минэнерго США, которые тоже могут оказаться негативными для нефти. Впрочем, нет худа без добра — чем сильнее растут запасы, тем меньше доводов за увеличение добычи экспортерами и причин для выброса на рынок нефти из госхранилищ.

Так что после выхода информации об американских запасах, завершения заседания ФРС и встречи стран-экспортеров все негативные ожидания для рынка краткосрочно развеются, что может позволить котировкам оттолкнуться от текущих уровней и возобновить рост уже 4 ноября», — считает эксперт.

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