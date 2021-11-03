Токсово, Ленинградская область, 3 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержан подозреваемый в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Злоумышленник зарубил топором щенка алабая. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

shelma25 Алабай

Сообщение о живодёре поступило на пульт дежурного Всеволожского района Ленинградской области 28 октября. 37-летняя местная жительница сообщила, что 19 октября во дворе частного дома на улице Дружбы в поселке Токсово неизвестный мужчина нанес несколько ударов топором по голове щенку алабая, от чего собака умерла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). А 2 ноября сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего жителя Санкт-Петербурга.

«Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в ведомстве.