Будапешт, , 16:00 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Будапеште, встретился 3 ноября с президентом Венгрии Яношом Адером. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского президента.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, стороны договорились повысить статус двусторонних отношений до стратегического партнёрства в связи с увеличением товарооборота между странами, приложить усилия для преодоления глобальных кризисов, таких как пандемия коронавируса и изменение климата, а также расширить сотрудничество в таких областях, как экономика, наука и технологии, культура.

Известно, что в 2020 году товарооборот между Южной Кореей и Венгрией составил $3,6 млрд, что на $630 млн больше, чем в 2019 году. Экспорт товаров из Южной Кореи в Венгрию вырос на 18,1%, до $2,92 млрд, а импорт товаров из Венгрии в Южную Корею — на 36,6%, до $678 млн.

Янош Адер также выразил поддержку усилиям Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.