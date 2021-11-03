София, , 15:59 — REGNUM В Болгарии зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 — «Дельта плюс». Об этом 3 ноября со ссылкой на Национальный центр инфекционных и паразитарных заболеваний (НЦИПЗ) Республики Болгария сообщило Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, «Дельта плюс» распространяется на 10% быстрее обычных видов COVID-19 и протекает в более тяжелых формах. На сегодняшний день его очаги зарегистрированы в Софии, Бургасе, Варне, Благоевграде и других крупных городах РБ.

«Коронавирус продолжает интенсивно мутировать, мы внимательно следим за развитием новых штаммов и ищем пути эффективной борьбы с ними», — заявила журналистам в Софии глава НЦИПЗ профессор Ива Христова.

Напомним, по состоянию на 3 ноября общее количество граждан РБ, заболевших коронавирусом COVID-19, составило 614 тысяч человек. Из них скончались 24 454 пациентов.