Москва, 3 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,77%, превышая 72,05 рубля. Евро растет на 0,85%, достигнув 83,50 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

«Накануне праздничной паузы в торгах, которая придётся на 4 ноября и не позволит инвесторам отреагировать на ряд важных новостей, участники российского рынка закрывают спекулятивные длинные позиции в отечественной валюте.

Этому способствует и общенегативный настрой развивающихся рынков — Азия сегодня отторговалась со снижением индексов на фоне новой вспышки пандемии в Китае и новых рисков дефолтов по облигациям крупных строительных компаний Поднебесной.

Слабо смотрятся по отношению к доллару практически все валюты, поскольку ожидания от заседания ФРС по монетарной политике становятся всё мрачнее. Негатива рублю добавляют и сырьевые площадки, где цены снижаются по тем же причинам.

Накануне, к тому же, Минфин объявил об отмене очередного размещения ОФЗ на фоне неудачной рыночной конъюнктуры.

Впрочем, потребность в наращивании государственного долга при профицитном бюджете и задранной в ходе борьбы с инфляцией учетной ставке сама по себе представляется сомнительной.

Сегодня до вечера рубль, вероятно, будет оставаться под давлением, но после возобновления торгов 5 ноября, скорее всего, можно будет увидеть отскок наверх, если только американский регулятор и страны ОПЕК+ не преподнесут рынку совсем уж неприятные сюрпризы», — считает эксперт.

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