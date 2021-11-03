Варшава, 3 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 684 попытки незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 3 ноября.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом 16 нелегалов были задержаны. Из них 15 человек оказались гражданами Ирака, один — Ирана. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.

Все задержанные при попытке пересечения польско-белорусской границы 3 ноября — молодые люди. По мнению польских спецслужб, некоторые из них могут представлять серьезную угрозу безопасности Польши, потому что могут быть связаны с экстремистскими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.