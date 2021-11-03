3 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Жители Пензенской области высказали мнение в соцсетях о вакцинации от коронавируса и проверках подлинности QR-кодов.

Наталья Павлова, , 21:16 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко внёс изменение в постановление о режиме повышенной готовности. Теперь для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации против COVID-19 либо о перенесённом не более полугода назад заболевании возможно использование мобильного приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус», говорится в постановлении.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Приложение предназначено для предъявления сертификатов о вакцинации, справок и тестов в виде QR-кода. В описании приложения говорится, что сертификат о вакцинации появится сразу после прививки. После полного курса сертификат можно предъявить в виде QR-кода везде, где попросят.

Шквал негативных реакций от жителей Пензенской области не заставил себя ждать. Жители просто в шоке от очередных нововведений.

«А с какого перепуга я должен предъявлять личную информацию везде, где попросят?» — недоумевает Алексей Е.

«Приучили, как дураков, к жизни по пропуску везде. А народ и рад этому, глупцы какие-то. Самим-то не противно везде ходить с кодом, где раньше свободно передвигались», — заявил Олег М.

«Ради денег, ради того, чтобы «сверху» погладили по головке, пойдут на любые подлости. Ничего хорошего уже от этой власти не жду. Просто тошнит от всей этой грязной игры», — написала Светлана Ш.

«Губернатор, остановись. Если ты такой хороший, останови эти коды, подумай о детях хотя бы, не надо из них делать зомби. Если я не хочу делать вашу проклятую прививку, что, мне надо умереть без работы? Кто вам даёт право над нами издеваться?» — вопрошает Лариса Б.

«Скоро заживём, как в кино. Спустя время или с рождения ребёнка уже будут набивать тату с QR-кодом», — считает Василий К.

«Это что за дебилизм! Мало того, что как скотину сгоняют на вакцинацию, так ещё и никуда не попадешь, если нет полного курса прививок», — негодует Марина К.

«Творится полный беспредел!» — поддержала Елена Н.

Прихожане храма в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

«Всё крутится только вокруг кода как пропуска. Эта дичайшая пропускная система воплощается в жизнь. Тогда пусть все сотрудники и охранники магазинов показывают тоже каждому покупателю свой код и паспорт. Каждому!» — отметил Олег М.

«Все в телефоне ищут пропуск, чтобы предъявить его, войти в магазин и потом сделать покупки. Вам приятно так жить?» — спрашивает О. М.

«А почему церковь молчит о присвоении кодов людям?» — интересуется Василий К.

По мнению Ильи К., «народ как скот клеймят».

«Что ещё придумают? Скоро в собственный туалет будем ходить строго по QR-коду!» — уверяет Наталья Э.

«На всё гайки закрутили. Без прививки ты не человек, вам не кажется, что это перебор?» — написала Татьяна А.

«Я против, но такими ограничениями везде и во всём, не знаю, сколько еще продержусь», — поделилась своей точкой зрения Юлия Г.

«Народ разделился на два лагеря: за и против. Я лично против», — написал Евгений С.

«Кроме негатива, ваша система кодов, как пропусков, ничего не несёт и положение по статистике не поменяет», — уверен Александр А.

Проверка QR-кода Дарья Драй (с) ИА REGNUM

С начала пандемии в Пензенской области по данным на 3 ноября зарегистрировали 81 317 случаев заражения коронавирусом, из них 381 — за сутки.

До 7 ноября в Пензенской области приостановили доступ посетителей в предприятия общественного питания, кроме работающих для сотрудников организаций, а также бани, сауны и бассейны. Запрещено проведение зрелищных, досуговых, спортивных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах, в ночных клубах, кроме тренировок профессиональных спортсменов, готовящихся к официальным соревнованиям. Под запретом посещение театров, цирков, кинотеатров, концертных залов, культурных и просветительских мероприятий, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, зоопарков (кроме уличных), организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений клубно-досугового типа.

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