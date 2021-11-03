Москва, 3 ноября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. У жителей России есть запрос на справедливые решения проблемы фальсификации продуктов питания. Об этом 3 ноября заявил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Бражко.

Продукты питания

По его мнению, органы власти не смогут справиться с проблемой фальсифицированных продуктов питания, пока воспринимают граждан исключительно как источник «лишней» работы.

«Действительно, каждый, кто хоть раз жаловался в контрольно-надзорные органы на фальсификатчиков, имитаторов и суррогатчиков, имеет на руках примеры формальных ответов из ведомств. Они соответствуют 59-ФЗ, но не по своей сути и содержанию», — сказал Бражко.

Проблеме «отписок» — не один год, но это «костыль», который не только затормаживает, но может остановить практически любую управленческую систему. Без влияния извне чиновникам сложно перестроиться. Общественник убежден, что изменить ситуацию может активная работа гражданских активистов и общественных советов при органах власти.

«Законопроект правительства России, о внесении изменений в статьи 3.5 и 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований технических регламентов, предусматривает введение «оборотных» штрафов. В кабинетах власти документ «блуждает» более двух лет. Я считаю, что институты гражданского общества и бизнес должны объединиться, чтобы снизить «магическое» влияние аргументов лоббистов теневого сектора на лиц, принимающих решения, чтобы законопроект был внесен для рассмотрения в Госдуму до завершения 2021 года», — заявил Бражко.