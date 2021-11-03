Москва, , 15:55 — REGNUM Правительство России приняло решение на полгода ограничить экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Об этом сегодня, 3 ноября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Производство минеральных удобрений Gov.ru

Уточняется, что из России ограничат объем экспорта азотных удобрений на полгода 5,9 млн тонн, сложных азотосодержащих удобрений — 5,35 млн тонн.

По его словам, рост цен на газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, и в частности на Россию. В структуре производства азотных минеральных удобрений существенную часть занимает цена газа.

«Чтобы не допустить повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента РФ Владимира Путина временно вводит ограничения на вывоз азотных удобрений», — пояснил решение Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на удобрения продолжают вызывать глобальные проинфляционные риски.

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