Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии не допустит того, чтобы стране произошла революция. Об этом говорится в заявлении СГБ, обнародованном 3 ноября в соцсети Facebook.

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«В последнее время в различных социальных сетях и СМИ различные лица, сознательно или неосознанно, распространяют публичные заявления, содержащие признаки преступления. Граждане прямо призывают своих единомышленников к революции и свержению власти, в том числе насильственном путём», — говорится в заявлении.

В СГБ отметили, что подобные призывы подпадают под статью Уголовного кодекса Грузии 317. За это предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет.

В заявлении говорится, что сотрудники СГБ будут защищать действующий конституционный механизм и не допустят насильственной смены власти.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с 1 ноября начал призывать своих сторонников «захватить власть». Причиной он назвал обвинения оппозиции в том, что власти якобы «сфальсифицировали» выборы в органы самоуправления.

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