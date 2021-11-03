Лондон, , 15:54 — REGNUM Цена газа в Европе поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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До такой отметки цена на газ поднялась впервые с 28 октября. Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $908 за 1 тыс. куб. м. Общий рост за день составляет около 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 2 ноября цена газа в Европе поднималась выше $850, а затем упала до $750 за 1 тыс. кубометров. Согласно данным биржи ICE, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах рухнула до $750 за 1 тыс. кубометров в период с 12:10 до 12:16 мск. Общее падение цены за день составило около 4%.

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Как отметил директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик, несмотря на некоторое снижение, цены на спотовый газ в Европе остаются существенно выше, чем были в прошлые годы, а тем более по сравнению с минимумами 2020 года. При этом эксперт отметил, что чрезмерный рост цен на газ в Европе для России, как крупнейшего поставщика на региональном рынке трубопроводного газа и одного из сильнейших игроков на рынке сжиженного газа, имеет больше минусов, чем плюсов.

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