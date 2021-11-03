Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Старейшей киностудии Санкт-Петербурга «Ленфильм» передана исключительная лицензия на использование фильмов «Золотой коллекции» в течение 22 лет. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе киностудии. Средства от показа этих фильмов направят на развитие творчества молодых кинематографистов.

Киностудия «Ленфильм» (вид сверху) Ленфильм

Между Госфильмофондом России и АО «Киностудия «Ленфильм» подписан лицензионный договор, в котором закреплено, что исключительная лицензия на право показа по телевидению и по кабелю на территории России, СНГ и других стран мира фильмов «Золотой коллекции» передана киностудии «Ленфильм».

"Лицензионный договор действует до 2043 года», — уточнили в пресс-службе.

«Золотая коллекция» киностудии «Ленфильм» — это фильмы, которые давно стали классикой отечественного кинематографа: «Золушка» режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» режиссёра Игоря Масленникова, «Свадьба в Малиновке» режиссера Андрея Тутышкина, «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, «Полосатый рейс» режиссера Владимира Фетина, «Мистер Икс» режиссера Юлия Хмельницкого, «Гамлет» режиссера Григория Козинцев и многие другие.

В 2018 году между Госфильмофондом России и АО «Киностудия «Ленфильм» был заключен лицензионный договор на предоставление киностудии исключительной лицензии на фильмы, в том числе на «золотую коллекцию» «Ленфильма», на право показа по интернету и на публичный показ во всех странах мира и на всех языках.

«Заключение указанных договоров позволило обеспечить сохранение исключительных прав на «золотую коллекцию» за Российской Федерацией в лице Госфильмофонда России, не лишая киностудию возможности получения дохода от распоряжения указанными правами», — подытожили в пресс-службе.

Полученные от показа фильмов средства дирекция киностудии планирует направить на проекты своей лаборатории «Ленфильм-дебют».

"Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее», — пояснил генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

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