Тюмень, , 15:52 — REGNUM Горение под Тюменью на полигоне птицефабрики «Боровская», где утилизируют поголовье кур для ликвации очага высокопатогенного гриппа птиц, полностью прекратиться к 15 ноября. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на директора областного департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметов.

Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

К тому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами.

Кроме того, 18 ноября будет проведено сжигание яичного порошка, но этот процесс займет всего одну ночь, говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, карантин по птичьему гриппу на птицефабрике «Боровская» был объявлен 13 октября 2021 года.

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