Москва, , 17:35 — REGNUM Сервис «КиноПоиск» представил новый дизайн логотипа. Ролик с результатами ребрендинга опубликован в Instagram-аккаунте компании 3 ноября.

Логотип «КиноПоиска» Сайт «КиноПоиска»

https://www.instagram.com/tv/CVz12qXqumD/

В обновлённом дизайне пропала приставка HD, обозначавшая онлайн-кинотеатр, а также сменился вариант написания сервиса. Теперь «КиноПоиск» будет писаться в одно слово без заглавной буквы «п». «Уже 18 лет «Кинопоиск» — это источник света такой силы, которая способна собрать вместе миллионы людей, любящих кино. Теперь этот свет — в нашем новом логотипе», — рассказали представители компании.

ИА REGNUM напоминает, что «КиноПоиск» является одним из крупнейших русскоязычных интернет-сервисах о кино. В нём пользователи могут ставить оценки фильмам, а также видеть общий рейтинг каждой картины.

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