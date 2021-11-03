Москва, 3 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Сервис «КиноПоиск» представил новый дизайн логотипа. Ролик с результатами ребрендинга опубликован в Instagram-аккаунте компании 3 ноября.

Сайт «КиноПоиска» Логотип «КиноПоиска»

https://www.instagram.com/tv/CVz12qXqumD/

В обновлённом дизайне пропала приставка HD, обозначавшая онлайн-кинотеатр, а также сменился вариант написания сервиса. Теперь «КиноПоиск» будет писаться в одно слово без заглавной буквы «п». «Уже 18 лет «Кинопоиск» — это источник света такой силы, которая способна собрать вместе миллионы людей, любящих кино. Теперь этот свет — в нашем новом логотипе», — рассказали представители компании.

ИА REGNUM напоминает, что «КиноПоиск» является одним из крупнейших русскоязычных интернет-сервисах о кино. В нём пользователи могут ставить оценки фильмам, а также видеть общий рейтинг каждой картины.