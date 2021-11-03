Краснодар, , 15:45 — REGNUM Новые ограничения вводятся на территории Краснодарского края с 6 ноября, об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

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Так, с 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания станет возможным только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании — причем это условие будет действовать на территории всего края, а не в городах-курортах, как ранее.

Также в городах-курортах система QR-кодов теперь будет распространяться на посещение торговых развлекательных комплексов.

До 14 ноября продлевается действие запрета на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики сообщили о росте числа тяжёлых случаев течения COVID-19, в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей находится более 500 пациентов.