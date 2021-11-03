Иркутск, , 15:46 — REGNUM Спасатели обнаружили место падения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

Самолёт Ан-12 Игорь Двуреков

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В Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре заявили, что рухнувший самолёт был найден рядом с селом Пивовариха. После падения борт загорелся, сейчас его тушат.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место», — отметил собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области 3 ноября. Воздушное судно рейса Якутск — Иркутск пропало с радаров в 19:45 по местному времени. Самолёт упал при заходе на посадку в районе села Пивовариха в семи километрах от Иркутска и загорелся.

На борту воздушного судна находилось восемь человек. В результате погибли не менее двух человек.