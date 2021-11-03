Москва, 3 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Локдаун в нескольких регионах России начался с 23 октября, в Москве — с 28 октября. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил: для того, чтобы комфортно пережить локдаун,

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ТЯК «Москва» в первый день локдауна, 28 октября 2021 года

Среднестатистическому жителю России, чтобы с комфортном пережить объявленные нерабочие дни, требуется 45 тыс. рублей в неделю, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Женщины намерены пережить вынужденный локдаун экономнее мужчин — 40 тыс. рублей против 50 тыс. рублей. Граждане с доходом от 80 тыс. рублей оценили комфорт во время локдауна в среднем в 55 тыс. рублей.

Самые высокие финансовые запросы на неделю локдауна — у жителей Москвы (55 тыс. руб.), Санкт-Петербурга — 47 тыс. руб., Екатеринбурга и Ростова-на-Дону — по 45 тыс. руб.). Требуется в 1,5 раза меньше денег для локдауна с комфортом жителям Волгограда, Казани и Омска — по 37 тыс. руб.

Опрос проведен 21−28 октября 2021 года. Опрошены 9000 жителей РФ старше 18 лет в 358 населенных пунктах.

Как сообщало, нерабочие дни в нескольких регионах России начались с 23 октября, в Москве — с 28 октября. Продлится локдаун до 7 ноября.

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