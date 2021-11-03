Ереван, , 15:43 — REGNUM Родственники военнослужащих, пропавших без вести в ходе войны в Нагорном Карабахе, 3 ноября вышли на новую акцию протеста. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

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По данным журналистов, протестующие перекрыли движение на проспекте Тиграна Меца возле здания правительства Армении. Из-за этого образовалась автомобильная пробка.

«Мы не уйдем, пока [премьер-министр] Никол Пашинян не примет нас. Хотим встретится только с ним, чтобы узнать судьбу наших детей», — сказал журналистам один из участников акции

На место прибыли сотрудники специальной службы полиции. Они оттеснили протестующих с проезжей части. Участники акции выкрикивали оскорбления в адрес Пашиняна и правоохранителей.

Стоит отметить, ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что более 200 человек считаются пропавшими без вести. Их родственники добиваются от властей информации об их поисках.