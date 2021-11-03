Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга посчитал «утепление» фигур Диоскуров, что стоят на входе в Центральный выставочный зал «Манеж», актом вандализма. Об этом 3 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

Manege.spb.ru ЦВЗ «Манеж»

Напомним, утром 3 ноября у входа в «Манеж» можно было наблюдать необычную картину. Копыта и кисти рук скульптур были «украшены» варежками. Позже полицейские задержали троих человек, которые снимали свою акцию на квадрокоптер. Сейчас молодые люди дают объяснения полиции.

«Государственный музей городской скульптуры считает произошедшее актом вандализма. В ближайшее время скульптуры будут осмотрены на наличие повреждений», — заметили в пресс-службе музея.

Центральный выставочный зал «Манеж» — крупнейшее экспозиционное пространство в центре Петербурга. Выставочный зал расположен в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии, который был построен в 1801 году. А в 1817 году на постаменты перед портиком были установлены задуманные Д. Кваренги и привезенные из Италии статуи античных героев Диоскуров — Кастора и Поллукса. Фигуры представляют собой уменьшенные копии древних скульптур, расположенных перед Квиринальским дворцом в Риме.