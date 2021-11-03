Сеул, , 15:41 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Даниэль Критенбринк посетит на следующей неделе Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

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По данным источников, представитель США посетит Сеул с 10 по 13 ноября.

Ожидается, что в ходе поездки Критенбринк встретится с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ, с которым обсудит ситуацию вокруг КНДР и другие региональные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября представители Южной Кореи и США обсудили вопросы налаживания диалога с КНДР.

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